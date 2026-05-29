ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
РЖД ВОЗОБНОВИЛИ ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ В АБХАЗИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ

Новости Пятница, 29 мая 2026 14:15
Сухум. 29 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Билеты на поезда между Россией и Абхазией детям до 14 лет теперь снова можно оформлять без загранпаспорта – достаточно свидетельства о рождении. Главное, чтобы в документе стоял штамп, подтверждающий гражданство РФ, сообщили в РЖД.

Решение принято в рамках распоряжения президента России от 1 апреля, согласно которому временно изменены правила пересечения абхазской границы для несовершеннолетних. До конца 2027 года им не нужен загранник для таких поездок.

Сейчас на этом направлении ходит несколько поездов. В их числе №304/303 между Москвой и столицей республики. Летом они курсируют ежедневно, а в остальное время – через день. Из Санкт-Петербурга в Сухум можно добраться составами №479/480, в основном, во время высокого сезона. Есть круглогодичные рейсы «Диоскурия» №925/926 и №929/930 между Сириусом и Сухумом – они отправляются два раза в день.

Кроме того, летом в Сухум запускают беспересадочные вагоны из Мурманска, Великого Новгорода и Пскова.

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

