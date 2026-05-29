ДЕНЬ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Новости Пятница, 29 мая 2026 14:20
ДЕНЬ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 29 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Сегодня, 29 мая, исполняется 15 лет со дня смерти второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш. Он ушел из жизни в 2011 году в возрасте 62 лет.

В церемонии возложения цветов на родовом кладбище в селе Джгярда приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены Правительства, депутаты Парламента, представители общественности.

 

Багапш Сергей Васильевич (абх. Сергеи Уасилий-иԥа Багаԥшь) (4.3.1949, Сухуми, ныне Сухум, Республика Абхазия – 29.5.2011, Москва), советский комсомольский и партийный деятель, абхазский государственный и политический деятель, 2-й президент Абхазии (2005-2011). Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства в Сухуми (1972, по специальности «агроном»).

В годы учёбы работал на винзаводе, инкассатором в Абхазском отделении Государственного банка. В 1972 г. начальник агрообъединения Моквского эфиромасличного совхоза (Очамчирский район Абхазской АССР). В 1972–1973 гг. проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил СССР.

После демобилизации перешёл на работу в комсомольскую организацию Грузинской ССР: инструктор Абхазского обкома комсомола (1973-1974), заведующий отделом комсомольской организации Сухумского райкома комсомола (1974-1975), первый секретарь Сухумского райкома комсомола (1975-1977), заведующий отделом комсомольских организаций Абхазского обкома комсомола (май – сентябрь 1977), инструктор Центрального комитета (ЦК) комсомола Грузинской ССР (сентябрь 1977 – март 1978), заведующий отделом рабочей и сельской молодёжи ЦК комсомола Грузинской ССР (1978-1979), секретарь по пропаганде и агитации (1979–1980), 1-й секретарь (1980-1982) Абхазского обкома комсомола.

С 1982 г. перешёл на партийную работу. 1-й секретарь Очамчирского райкома Коммунистической партии Грузии (1982-1989), способствовал социально-экономическому развитию района.

В июле 1989 г. в условиях обострения грузино-абхазских отношений стал лидером сопротивления и организовал оборону территории Очамчирского района от вооружённых грузинских активистов (до 30 тыс. человек). Эти действия Багапша вызвали возмущение руководства Грузинской ССР, которое добилось в сентябре 1989 г. его отставки с занимаемого поста. 

В 1991-1996 гг. депутат Верховного Совета (с 1996 г. – Народного собрания) Республики Абхазия. Одновременно в 1991-1992 гг. председатель Очамчирского районного совета народных депутатов.

1992-1997 – 1-й заместитель председателя Совета министров (с 1995 – Кабинета министров) Республики Абхазия.

С 18 августа 1992 г. до сентября 1993 г. член Государственного комитета обороны (ГКО). В период грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. принимал участие в переговорном процессе с Грузией, занимался вопросами снабжения фронта и тыла оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продуктами питания, вёл работу с добровольческими формированиями Северного Кавказа и юга России, занимался вопросами организации и снабжения на Восточном фронте (абхазские партизанские формирования в Очамчирском, Ткуарчалском и Галском районах Абхазии).

Неофициально выполнял функции представителя Абхазии в Российской Федерации. Занимался вопросами взаимодействия по поставкам гуманитарной помощи, экономических связей между Абхазией и российскими регионами.

1997-1999 гг. – премьер-министр Абхазии. На этом посту продолжал заниматься вопросами взаимодействия с российской стороной, восстановлением инфраструктуры Абхазии (транспорт, связь, энергетика).

1999-2004 гг. – генеральный директор государственной энергетической компании «Черноморэнерго».

В 2004 г. заявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты Республики Абхазия. 12 февраля 2005 г. официально вступил в должность президента.

В апреле 2009 г. избран президентом Абхазии на второй срок.

В период второго президентского срока сконцентрировался на вопросах международного признания Абхазии, совершив визиты в Россию, Никарагуа, Венесуэлу и на Кубу.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни, 29 мая 2011 года.

Похоронен в селе Джгярда Очамчырского района Республики Абхазия.

