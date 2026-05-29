СТАРШИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ В МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
Сухум. 29 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Старшие следователи следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Денис Дбар и Омар Бжания успешно завершили обучение по программе «Расследование преступлений, совершаемых с использованием информационных коммуникационных технологий» в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации им. А.Я. Сухарева».
В период обучения абхазские специалисты прошли интенсивный курс, посвященный методике раскрытия и расследования киберпреступлений. Программа включала изучение современных способов фиксации цифровых следов, тактики допросов в условиях противодействия расследованию, а также особенностей получения доказательств из глобальных сетей и мессенджеров.
Сотрудники прокуратуры Абхазии отметили высокий уровень организации учебного процесса и практическую значимость полученных знаний, которые будут использованы в работе для эффективного противодействия современным вызовам в сфере информационной безопасности.
