Сухум. 29 мая 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба встретился с профессором Томского политехнического университета Геннадием Ремнёвым. Во встрече приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, директор Сухумского физико-технического института АНА Анатолий Марколия, заместитель директора по научной работе СФТИ Борис Лазба, научный сотрудник Томского политехнического университета Михаил Журавлёв.На встрече обсудили вопросы развития СФТИ, создания на базе института центра ядерной медицины в части диагностики онкологических заболеваний.

Премьер-министр подчеркнул роль научных исследований в развитии медицины и выразил уверенность в дальнейшей поддержке развития этого направления.

«Речь идёт о создании основ технологии ядерной медицины в Абхазии. Имущественный кадровый потенциал института позволяет эти работы развивать вместе с коллегами из России. Правительство нас поддержало. В течение года создадим концепцию развития этого направления», – сказал Анатолий Марколия.

«Я удовлетворён тем, что мы получили поддержку. У нас есть работа, поддержанная российским проектом. В рамках государственного заказа мы выполняем научно-исследовательский проект и надеемся на его практическую реализацию в Абхазии», – сказал Геннадий Ремнёв.

