ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ДЕТЕЙ С ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 1 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны аҳәынҭқарра ахада Бадра Гәынба жәларбжьаратәи ахәыҷқәа рыхьчара амш азы аԥсны иқәынхо ахәыҷқәа дрыдныҳәалеит.

«Акыр иаԥсоу ахәыҷқәа!

Ишәыдысныҳәалоит Жәларбжьаратәи ахәыҷқәа рыхьчара амш!

Ахәыҷқәа – ҳара аԥхьаҟатәи ҳԥеиԥш здаҳҳәало ҳгәыӷырҭақәа роуп. Ҳарҭ аиҳабацәа иҳалшо зегьы ҟаҳҵароуп шәарҭа ахьыҟам аҭынч ԥсҭазаараҟны насыԥ шәыманы ишәызҳаларц.

Ҳара уалԥшьаны иҳадуп ҵарала шәеиқәшәаны, ишәылоу абаҩхатәра аарԥшразы, арҿиаразы аҭагылазаашьақәа шәзаԥҵара.

Шәара иахьа шаҟа гәцаракрыла ҳшәызнеиуа еиԥш ауп ҳтәыла аԥеиԥшгьы шыҟало, мчы аманы ишеизҳазыӷьало. Дарбан хәыҷызаалак идыруазароуп хылаԥшра шимоу, абзиабареи ацхыраареи шигымхо игәы бзианы, ихы дақәгәыӷуа изҳаларц азы.

Ишәыгымзааит ахәыҷра анасыԥ шкәакәа, шәааигәа иҟазааит еснагь аҩызцәа иашақәа, шәгәыхәтәқәа шәрыхьӡааит.

Шәыԥсҭазаараҿы иҟазааит есҽны аԥхарра, аԥшӡара, ахаара!»

•••

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил с Международным днем защиты детей.

«Дорогие, наши юные соотечественники!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Дети – это наше самое ценное сокровище и наше будущее. Мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы вы росли в мире, безопасности и счастье. Наш долг – создавать для вас условия для полноценного образования, развития талантов и раскрытия всех возможностей.

От того, как мы заботимся о вас сегодня, зависит будущее нашей страны, её сила и процветание. Пусть каждый ребёнок чувствует любовь, заботу и поддержку, растет уверенным, здоровым и счастливым.

Желаю вам радости, улыбок, верных друзей, новых открытий и исполнения самых светлых мечт! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен теплом, добром и счастьем!».

