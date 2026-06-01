МИНИСТР ОБОРОНЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАНЫ

Сухум. 1 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министр обороны Беслан Цвижба совершил объезд воинских частей и учреждений оборонного ведомства, дислоцированных в восточном и западном регионах Абхазии. В инспекционной поездке главу ведомства сопровождали представители руководящего состава Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил.

В ходе визитов была проведена комплексная проверка жизнедеятельности подразделений по следующим направлениям: боевая и мобилизационная готовность; условия быта и размещения личного состава; соблюдение регламентов эксплуатации и хранения вооружения, военной и специальной техники.

Особое внимание министр уделил общению с военнослужащими, отметив, что фундаментом современной армии является человеческий потенциал.

«Боеспособность армии напрямую зависит от личной ответственности, профессиональных навыков и глубины знаний каждого солдата», – подчеркнул Беслан Цвижба.

Министр отметил, что улучшение условий жизни защитников Родины – неизменный приоритет: «Вопросы социального обеспечения постоянно находятся в центре внимания руководства. В рамках существующих возможностей делается все, чтобы каждый защитник Родины чувствовал заботу государства и мог сосредоточиться на добросовестном выполнении служебных обязанностей».

Завершая поездку, руководитель оборонного ведомства ознакомился с ходом плановых учебных занятий.

По итогам проверки был дан ряд конкретных поручений, направленных на дальнейшее совершенствование материально-технической базы проинспектированных подразделений.