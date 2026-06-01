МИНИСТР ОБОРОНЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАНЫ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Понедельник, 01 июня 2026 13:41
Сухум. 1 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министр обороны Беслан Цвижба совершил объезд воинских частей и учреждений оборонного ведомства, дислоцированных в восточном и западном регионах Абхазии. В инспекционной поездке главу ведомства сопровождали представители руководящего состава Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил.

В ходе визитов была проведена комплексная проверка жизнедеятельности подразделений по следующим направлениям: боевая и мобилизационная готовность; условия быта и размещения личного состава; соблюдение регламентов эксплуатации и хранения вооружения, военной и специальной техники.

Особое внимание министр уделил общению с военнослужащими, отметив, что фундаментом современной армии является человеческий потенциал.

«Боеспособность армии напрямую зависит от личной ответственности, профессиональных навыков и глубины знаний каждого солдата», – подчеркнул Беслан Цвижба.

Министр отметил, что улучшение условий жизни защитников Родины – неизменный приоритет: «Вопросы социального обеспечения постоянно находятся в центре внимания руководства. В рамках существующих возможностей делается все, чтобы каждый защитник Родины чувствовал заботу государства и мог сосредоточиться на добросовестном выполнении служебных обязанностей».

Завершая поездку, руководитель оборонного ведомства ознакомился с ходом плановых учебных занятий.

По итогам проверки был дан ряд конкретных поручений, направленных на дальнейшее совершенствование материально-технической базы проинспектированных подразделений.

