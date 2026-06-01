МИНТУРИЗМА ОПРОВЕРГАЕТ НАЛИЧИЕ ДЕМПИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ

Сухум. 1 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство туризма Абхазии опровергло информацию о том, что один из российских туроператоров продает туры в Абхазию по цене 300-400 рублей в сутки с проживанием и трехразовым питанием в ведущих отелях.

В последнее время в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что один из российских туроператоров якобы реализует туры в Абхазию по цене 300–400 рублей за сутки с человека с проживанием в ведущих отелях и трёхразовым питанием.

Министерство туризма Республики Абхазия заявляет, что подобные публикации не отражают реального положения дел на туристическом рынке.

Авторы таких сообщений пытаются сформировать мнение о якобы демпинговой политике российских туроператоров и вытеснении местных предпринимателей с рынка туристических услуг. Однако данные утверждения не соответствуют действительности.

Крупные туроператоры работают по международной практике, заранее выкупая или арендуя значительные объёмы номерного фонда гостиниц. Полученные средства поступают абхазским объектам размещения, обеспечивают их стабильную работу, позволяют выплачивать заработную плату сотрудникам, развивать инфраструктуру и осуществлять налоговые отчисления в бюджет Республики Абхазия.

При этом экономический эффект не ограничивается только гостиничной отраслью. Туристический поток создаёт дополнительный спрос в смежных сферах экономики: общественном питании, экскурсионном обслуживании, транспорте, торговле, сельском хозяйстве, сфере развлечений и других направлениях. Каждый турист, приезжающий в Абхазию, пользуется услугами местного бизнеса, посещает объекты показа, рестораны, кафе, рынки и торговые точки, что формирует мультипликативный эффект для экономики республики.

Министерство туризма располагает данными о посещаемости туристических объектов и фиксирует, что туристы, приезжающие в том числе в периоды низкого сезона, активно посещают экскурсионные маршруты, природные и культурно-исторические достопримечательности республики. Это обеспечивает дополнительную загрузку предприятий сферы услуг и гастрономии в межсезонье, создаёт рабочие места и способствует более равномерному развитию туристической отрасли в течение всего года.

Также необходимо учитывать, что в туристической отрасли существует практика высокого и низкого сезона. Во многих курортных странах мира, включая Турцию и Египет, туроператоры регулярно проводят специальные маркетинговые акции и запускают ограниченные предложения по сниженным ценам в периоды подготовки к сезону или для стимулирования спроса. Как правило, такие предложения носят краткосрочный характер, распространяются на ограниченное количество номеров и являются инструментом привлечения туристов после того, как основные расходы по контрактам уже понесены.

Министерство туризма Республики Абхазия внимательно отслеживает ситуацию на рынке и подтверждает, что подобные акции не являются отражением реальной стоимости отдыха. Фактические цены на размещение в гостиницах и отелях Абхазии соответствуют рыночным условиям и в среднем начинаются от нескольких тысяч рублей за сутки в зависимости от категории объекта размещения, сезона и перечня предоставляемых услуг.

Министерство туризма Республики Абхазия последовательно реализует меры по увеличению туристического потока и продвижению республики на внешних рынках. В частности, на днях в Абхазии состоялся пресс-тур для представителей медиасферы и блогеров, в рамках которого гостям были представлены туристические маршруты, достопримечательности, объекты размещения и культурное наследие нашей страны.

Попытки представить маркетинговые акции отдельных участников рынка как угрозу туристической отрасли Абхазии являются манипуляцией фактами и направлены на создание негативного информационного фона вокруг российско-абхазского сотрудничества.

Призываем граждан пользоваться проверенными источниками информации и не доверять публикациям, содержащим недостоверные сведения о туристической отрасли Республики Абхазия.