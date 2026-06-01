В СУХУМЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «ВЕТЕРАНСКИЙ ОЛИМП»

Сухум. 1 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялся международный турнир по мини-футболу среди ветеранов «Ветеранский Олимп», объединивший команды в двух возрастных категориях – 45+ и 55+. В соревнованиях приняли участие ветеранские команды из России – Сочи, Ханты-Мансийска, Ульяновска и Ульяновской области, а также представители Беларуси из Могилева.

Победителем турнира в возрастной категории 45+ стала команда «Старт» (Ульяновская область). Серебряные медали завоевал сухумский ЛФК «Рубин», а бронза досталась команде «Новый город» из Ульяновска.

В категории 55+ первое место занял «Урай» из Ханты-Мансийска. Вторым стал «Могилев» (Беларусь), а третье место завоевал «Рубин». При этом хозяева турнира набрали одинаковое количество очков с победителем и серебряным призером, уступив лишь по дополнительным показателям.

Турнир был организован любительским футбольным клубом «Рубин» при финансовой поддержке Торгового дома «Рубин».

По словам руководителя клуба Эдуарда Аршба, компания на постоянной основе оказывает помощь команде и развитию ветеранского футбола. В частности, в мае этого года Торговый дом профинансировал поездку «Рубина» в Рязань для участия в крупном международном турнире с участием команд из России, Беларуси и Республики Сербской.