В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Сухум. 1 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2026 год и приказом министра обороны, во всех воинских частях и подразделениях оборонного ведомства начался летний период обучения. В целях организованного начала учебного процесса, качественного проведения занятий по боевой готовности и проверки соблюдения распорядка дня, с 1 июня в воинские части направлены специальные группы Министерства обороны.

В обязанности офицеров министерства входит оказание практической помощи командованию на местах и контроль за организацией боевой подготовки. В ходе работы группы проверяют: наличие и соответствие планов боевой подготовки и тактико-строевых занятий; организацию командирской подготовки; готовность к новому учебному периоду учебно-материальной базы, вооружения и военной техники.

Начало летнего периода обучения 1 июня ознаменовалось торжественными построениями личного состава под руководством командиров воинских частей и начальников учреждений. Военнослужащим были доведены ключевые цели и задачи на предстоящий учебный период, а также проведено ознакомление с закрепленной боевой техникой и вооружением.

Программа первого учебного дня была насыщенной и включала в себя комплекс базовых теоретических и практических дисциплин: общественно-государственная подготовка; комплексные занятия по мерам безопасности (при проведении учений, стрельб, а также при работе с вооружением и эксплуатации военной техники); противопожарная подготовка; военно-медицинская подготовка.

2 июня в воинских частях и подразделениях пройдут тактико-строевые занятия. В рамках этих мероприятий запланирована комплексная тренировка по отработке совместных действий при объявлении тревоги в составе воинских частей и учреждений Министерства обороны Абхазии.