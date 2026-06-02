В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ГАГРЕ

Сухум. 2 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Международный день защиты детей на базе Гагрского дельфинария состоялось открытие детского реабилитационного центра для детей с особенностями развития, где оборудован специальный зал для дельфинотерапии.

В ходе торжественной церемонии супруга президента Ирма Хашиг и детский невролог Альбина Ходжава перерезали красную ленту.

Главу государства ознакомили с центром и рассказали о том, что программа реабилитации включает как индивидуальные, так и групповые занятия. Этот метод способствует речевому и двигательному развитию детей. За один день занятия могут пройти 20 детей, так как дельфин устает. Примечательно, что в терапевтических сессиях задействован дельфин Робик, которого ранее спасли и выходили специалисты дельфинария, а сегодня он сам помогает в лечении детей.

Один из учредителей центра Тимур Надарая поблагодарил Президента за внимание и присутствие на открытии.

Президент назвал открытие центра по-настоящему благим делом и выразил благодарность руководству центра, подчеркнув, что это яркий пример высокой социальной ответственности и гражданской позиции. Бадра Гунба отметил, что государство будет оказывать помощь по мере возможности.

По словам главы государства, принципиально важно, чтобы наши дети, не выезжая за пределы страны, имели возможность получать такую уникальную терапию и лечение.

Бадра Гунба подчеркнул, что государство будет делать все возможное для того, чтобы реабилитационные центры, где могли бы заниматься дети с особенностями развития, открывались и в других районах Абхазии.