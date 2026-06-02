 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАРТУЮТ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПИРСА В СУХУМЕ

Новости Вторник, 02 июня 2026 16:16
Оцените материал
(0 голосов)
СТАРТУЮТ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПИРСА В СУХУМЕ

Сухум. 2 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Масштабный проект по реконструкции набережной получает новый импульс: скоро стартуют работы по реконструкции пирса, находящегося напротив кафе «Брехаловка».

Глава администрации Сухума Тимур Агрба, его заместитель Константин Тарба, заместитель начальника управления общественных проектов Администрации Президента России Александр Журавский, а также заместитель руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Станислав Болдачевский посетили набережную столицы, где скоро начнется реконструкция пирса.

Обновление причала – часть масштабного благоустройства набережной Сухума, которое реализуется при поддержке российских регионов, абхазского бизнеса и международного аэропорта «Сухум» имени В. Г. Ардзинба.

Работы по реконструкции пирса финансируются и проводятся при поддержке Краснодарского края.

Также осмотрели ход реконструкции на других участках. Глава Сухума Тимур Агрба подчеркнул, что набережная – стратегически важный объект, и её благоустройство должно быть выполнено на высоком уровне, без компромиссов в вопросах безопасности и долговечности.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 02 июня 2026 16:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ГАГРЕ МАССОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПАРКЕ «СКАЗКА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.