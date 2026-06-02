СТАРТУЮТ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПИРСА В СУХУМЕ

Глава администрации Сухума Тимур Агрба, его заместитель Константин Тарба, заместитель начальника управления общественных проектов Администрации Президента России Александр Журавский, а также заместитель руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Станислав Болдачевский посетили набережную столицы, где скоро начнется реконструкция пирса.

Сухум. 2 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Масштабный проект по реконструкции набережной получает новый импульс: скоро стартуют работы по реконструкции пирса, находящегося напротив кафе «Брехаловка».

Обновление причала – часть масштабного благоустройства набережной Сухума, которое реализуется при поддержке российских регионов, абхазского бизнеса и международного аэропорта «Сухум» имени В. Г. Ардзинба.

Работы по реконструкции пирса финансируются и проводятся при поддержке Краснодарского края.

Также осмотрели ход реконструкции на других участках. Глава Сухума Тимур Агрба подчеркнул, что набережная – стратегически важный объект, и её благоустройство должно быть выполнено на высоком уровне, без компромиссов в вопросах безопасности и долговечности.