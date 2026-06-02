МАССОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПАРКЕ «СКАЗКА»

Сухум. 2 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Управление образования Администрации Сухума организовало массовую программу для детей 2 июня в парке им. Т. Шамба (известный среди горожан и как парк «Сказка»). Началось все с квеста «Путешествие детей» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Малыши из младших и средних групп детских садов в этот день вызывали особенное умиление – стараясь не отставать друг от друга, в нарядных костюмах спешили на важное для них выступление: показать родителям и гостям свое умение.

Пришедшие в парк на праздник маленькие сухумцы приняли участие в анимационной программе с конкурсами, демонстрируя знания, логику и пытливый ум.

Организаторы продумали и творческие площадки – желающие могли заняться рисованием, раскрасками. Не обошлось и без аквагрима и фотосессии с ростовыми куклами для детей – многообразие красочных фотографий заполнили телефоны родителей.

К вечеру в парке состоится концерт с участием творческих коллективов, хоровых и танцевальных кружков столицы.