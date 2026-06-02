МИНЗДРАВ ОБЕСПОКОЕН РОСТОМ ЧИСЛА ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВА

Сухум. 2 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения под председательством министра Астамура Гуния прошло совещание, посвященное вопросам назначения, показаний и противопоказаний сильнодействующих наркотических и психотропных лекарственных препаратов. В обсуждении приняли участие главный внештатный невролог Ирина Ашуба и врачи-неврологи амбулаторного и стационарного звена, а также руководители профильных управлений министерства.

Значительное внимание было уделено показаниям к назначению и процедуре выписывания препарата Прегабалин (Лирика). На совещании рассмотрели возможность назначения альтернативных лекарственных средств и необходимость введения строгих ограничительных мер по выписке данного препарата, чтобы минимизировать риски их неправильного использования.

Министр здравоохранения Астамур Гуния выразил серьезную обеспокоенность ростом числа пациентов, требующих длительного приема вышеуказанного препарата. Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за их назначением и обеспечить более тщательное медицинское наблюдение за пациентами, находящимися на длительном лечении.