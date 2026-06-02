ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЯ НОВОГО РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Новости Вторник, 02 июня 2026 17:50
Сухум. 2 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочее совещание, посвященное вопросам предоставления предприятиями и индивидуальными предпринимателями достоверной бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, представители Министерства социального обеспечения и демографической политики, Государственного комитета по статистике, а также помощник премьер-министра Батал Тарба.

В повестку совещания также вошли меры по контролю за соблюдением минимального размера месячной заработной платы, установленной по решению Правительства в сумме 20 тысяч рублей с 1 января 2026 года.

Участники встречи обсудили влияние данного решения на текущую социально-экономическую ситуацию, а также определили административные меры, необходимые для предотвращения сокрытия фактического уровня оплаты труда.

Глава Правительства подчеркнул, что решение о повышении минимального размера заработной платы было принято с целью легализации доходов и искоренения «серых» схем оплаты труда. Он поручил уполномоченным органам сосредоточить усилия на обеспечении строгого контроля за соблюдением новых требований.

Отдельное внимание на совещании было уделено важности полного и своевременного предоставления субъектами предпринимательской деятельности надлежащей отчетности в органы статистики. Это является ключевым условием для организации эффективного статистического учета в экономической и социальной сферах республики.

По итогам встречи премьер-министр поручил участникам до конца текущей недели представить конкретные предложения по всем обсуждавшимся направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

