СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЯ НОВОГО РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ МЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Сухум. 2 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочее совещание, посвященное вопросам предоставления предприятиями и индивидуальными предпринимателями достоверной бухгалтерской (финансовой) и статистической отчетности. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, представители Министерства социального обеспечения и демографической политики, Государственного комитета по статистике, а также помощник премьер-министра Батал Тарба.
В повестку совещания также вошли меры по контролю за соблюдением минимального размера месячной заработной платы, установленной по решению Правительства в сумме 20 тысяч рублей с 1 января 2026 года.
Участники встречи обсудили влияние данного решения на текущую социально-экономическую ситуацию, а также определили административные меры, необходимые для предотвращения сокрытия фактического уровня оплаты труда.
Глава Правительства подчеркнул, что решение о повышении минимального размера заработной платы было принято с целью легализации доходов и искоренения «серых» схем оплаты труда. Он поручил уполномоченным органам сосредоточить усилия на обеспечении строгого контроля за соблюдением новых требований.
Отдельное внимание на совещании было уделено важности полного и своевременного предоставления субъектами предпринимательской деятельности надлежащей отчетности в органы статистики. Это является ключевым условием для организации эффективного статистического учета в экономической и социальной сферах республики.
По итогам встречи премьер-министр поручил участникам до конца текущей недели представить конкретные предложения по всем обсуждавшимся направлениям.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
