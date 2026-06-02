ИЗБРАНЫ ДЕПУТАТЫ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 2 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание постоянно действующей комиссии по избранию депутатов Молодежного парламента при Парламенте Республики Абхазия. Ключевым событием стало тайное голосование, по результатам которого сформирован первый созыв нового молодежного представительного органа.

Перед началом основного этапа члены комиссии приняли решение о проведении тайного голосования и избрали счетную комиссию, председателем которой единогласно был выбран Даут Агрба. В состав комиссии также вошли Рашида Айба и Лана Цаава.По итогам голосования избраны 19 депутатов, которые войдут в первый созыв Молодежного парламента.

По итогам тайного голосования избраны:

· от города Сухум: Айба Александр, Арчелия Сандро, Ашуба Самей, Ходжава Даниил, Шамба Екатерина;

· от Сухумского района: Минасян Роберт, Хварцкия Аслан;

· от Гулрыпшского района: Козловский Даниил, Куланба Саид;

· от Очамчырского района: Асабуа Даур, Гвинджия Алхас;

· от Ткуарчалского района: Габуния Аида, Ласурия Анас;

· от Галского района: Джумутия Ираклий, Сиргинава Шахан;

· от Гудаутского района: Агрба Амир, Хагба София;

· от Гагрского района: Бганба Арифа, Какубава Адель.

Напомним, что решение о создании Молодежного парламента и формировании постоянно действующей комиссии по избранию его депутатов было принято Парламентом Республики Абхазия 20 мая 2025 года. В состав комиссии вошли:

Инар Садзба – председатель Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, председатель Комиссии;

· Рашида Айба – председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны, секретарь Комиссии;

· Венори Бебия – председатель Комитета по культуре, делам молодежи и спорту;

· Даут Агрба – председатель Комиссии Общественной палаты по экономическому развитию и поддержке предпринимательства;

· Лана Цаава – ведущий юрисконсульт Академии наук Абхазии.

Комиссией была проведена большая подготовительная работа. Прием заявок, продлившийся около двух месяцев, завершился 31 января. Всего поступило 63 заявки от молодых граждан со всей республики. Затем последовали собеседования с соискателями из разных районов, по итогам которых были определены кандидаты для участия в тайном голосовании.

В состав Молодежного парламента войдут 19 депутатов – граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 30 лет, имеющие достижения в образовании, науке, культуре, спорте или молодежной политике.

Основные цели нового органа:

· содействие реализации государственной молодежной политики;

· вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь страны;

· подготовка предложений по вопросам, затрагивающим права и интересы молодого поколения.