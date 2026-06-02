Сухум. 2 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба провел совещание по вопросу ликвидации последствий наводнения в восточных районах Абхазии, вызванного обильными ливнями. В совещании приняли участие премьер-министр Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония и глава наиболее пострадавшего от стихии Ткуарчалского района Герман Качарава.

Глава администрации Ткуарчалского района доложил президенту о ходе ликвидации последствий стихии в районе. По его словам, жители наиболее пострадавших сел уже могут беспрепятственно добираться до своих домов, восстановлены дороги и установлены временные мостовые конструкции.

Особое внимание Качарава уделил проблеме обеспечения населения города Ткуарчал питьевой водой.

«После сильных дождей вода становится мутной и непригодной для употребления. В связи с этим была организована гуманитарная помощь, в которой приняли участие многие жители района», – отметил Качарава.

Он подчеркнул, что ситуация с питьевой водой остается сложной и требует выработки долгосрочных решений.

«Главное сегодня – обеспечить людям возможность добираться до своих домов и дворов. Хочу выразить особую благодарность всем, кто оказывает помощь нашему району в преодолении последствий стихии», – сказал глава района.

Начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония доложил о результатах работы по восстановлению объектов инфраструктуры, пострадавших в результате стихии.

По его словам, по итогам работы комиссии по ликвидации последствий стихийного бедствия восстановлено 16 аварийных участков, а также все подъездные пути к населенным пунктам.

«Все работы, которые можно было выполнить с привлечением техники подрядных организаций, завершены. Часть мероприятий будет окончена в течение недели после окончательного спада уровня воды», – сообщил Гамисония.

Он отметил, что в ближайшее время планируется приступить к работам на реке Аалдзга, тогда как на остальных малых реках необходимые мероприятия уже полностью выполнены.

Среди наиболее пострадавших объектов начальник УКС выделил мост через реку Аалдзга на республиканской трассе.

«Для его восстановления потребуется проведение серьезных и масштабных работ. В настоящее время ведутся консультации со специалистами, изучается ситуация. После завершения обследования будет подготовлен план мероприятий и представлен отдельный доклад», – отметил он.

По словам Гамисония, участок республиканской дороги находится под угрозой подмыва и требует безотлагательного вмешательства. Один из наиболее пострадавших мостов полностью разрушен и восстановлению не подлежит. В связи с этим принято решение о подготовке проекта строительства нового моста.

Кроме того, в селе Царча зафиксирована просадка двух опор моста, а в поселке Акармара произошло его обрушение. В настоящее время профильные службы рассматривают варианты восстановления данных объектов.

Премьер-министр Владимир Делба отметил, что мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжаются непрерывно.

«Работы не прекращались ни на один день. В зону стихии была направлена значительная часть имеющейся в распоряжении специальной техники», – сказал премьер-министр.

Он сообщил, что продолжаются работы по восстановлению и реконструкции мостов, подъездных путей и других объектов инфраструктуры.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ожидает обобщенную информацию о нанесенном ущербе. После получения и анализа всех необходимых данных будут приняты решения, в том числе касающиеся финансового обеспечения мероприятий по восстановлению пострадавших объектов и территорий», – подчеркнул Делба.

Подводя итоги совещания, президент Бадра Гунба отметил слаженную работу администрации района, Управления капитального строительства, профильных служб и частных компаний, оказывающих помощь в ликвидации последствий стихии.

«Хочу выразить благодарность частным компаниям, которые на безвозмездной основе предоставили свою технику. Сегодня в районе задействовано порядка 38 единиц техники. Благодаря оперативному взаимодействию удалось обеспечить жителям возможность добираться до своих домов и сохранить транспортное сообщение», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул необходимость продолжения восстановительных работ и поручил уделить особое внимание приведению в нормативное состояние мостовых сооружений и объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельно Бадра Гунба поручил оказать помощь и жителям домов в Ткуарчале, чьи квартиры пострадали в результате неудовлетворительного состояния кровель.

«Необходимо провести дополнительное обследование жилищного фонда и определить, какую помощь государство может оказать в решении данной проблемы. Соответствующие материалы должны быть направлены в Комиссию по чрезвычайным ситуациям», – отметил президент.

Глава государства также акцентировал внимание на многолетней проблеме обеспечения жителей Ткуарчала качественной питьевой водой.

«После каждого сильного ливня вода становится непригодной для употребления. Нам необходимо совместно выработать эффективные пути решения этой проблемы и определить наиболее оптимальный механизм обеспечения города качественной питьевой водой. После этого будем искать необходимые ресурсы и приступать к реализации проекта», – сказал Бадра Гунба.

Отдельно президент остановился на ситуации с мостовым сооружением через реку Аалдзга и прилегающим участком дороги, находящимся под угрозой разрушения.

«Мне известна эта проблема. Прошу представить конкретные предложения по ее решению. Необходимо своевременно принять меры для того, чтобы обеспечить безопасное передвижение граждан и сохранить транспортное сообщение на данном участке. Кроме того, эта дорога имеет важное стратегическое значение для государства, поэтому мы не должны допустить ее дальнейшего разрушения», – подчеркнул Бадра Гунба.

Выслушав доклады участников совещания, президент поручил профильным ведомствам продолжить работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, завершить обследование пострадавших объектов инфраструктуры и жилищного фонда, представить предложения по обеспечению Ткуарчала качественной питьевой водой, а также подготовить комплекс мер по восстановлению мостовых сооружений и устранению угроз на наиболее пострадавших участках дорожной инфраструктуры.