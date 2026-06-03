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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПМЭФ-2026

Новости Среда, 03 июня 2026 15:35
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Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках форума запланирован ряд встреч и переговоров с представителями органов власти, деловых кругов и зарубежных делегаций.

В ходе ПМЭФ предполагается подписание соглашений, а также обсуждение перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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