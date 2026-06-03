ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В XXIX ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Парламента Республики Абхазия во главе со Спикером Лашей Ашуба принимает участие в XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе делегации заместитель спикера Ашот Миносян, депутаты Алиса Гулария, Алхас Барциц, Бадрик Пилия и Инар Гицба.
Форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» под девизом: «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».
ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.
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