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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В XXIX ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Среда, 03 июня 2026 15:37
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА УЧАСТВУЕТ В XXIX ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Парламента Республики Абхазия во главе со Спикером Лашей Ашуба принимает участие в XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе делегации заместитель спикера Ашот Миносян, депутаты Алиса Гулария, Алхас Барциц, Бадрик Пилия и Инар Гицба.

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» под девизом: «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 03 июня 2026 15:39

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