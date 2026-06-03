НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА III КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА
Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Начался прием заявок на участие в III Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Об этом сообщили в Telegram-канале конкурса. В нем есть ограничения по возрасту и требования – к заявке нужно приложить видео.
Для вокалистов 21-34 лет это исполнение двух разнохарактерных арий, для концертмейстеров 20-35 лет – видео сцены из оперы с пением, но без вокалиста-иллюстратора и одной арии с иллюстратором.
Видео должны быть сняты в 2026 году, без монтажа и редактирования звука, только живое фортепианное или оркестровое исполнение.
Заявки принимаются до 1 октября. Имена участников, допущенных к конкурсу, объявят 31 октября. Конкурс пройдет в январе 2027 года.
Конкурс Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава проводится с 2022 года.
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