НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА III КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Начался прием заявок на участие в III Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Об этом сообщили в Telegram-канале конкурса. В нем есть ограничения по возрасту и требования – к заявке нужно приложить видео.

Для вокалистов 21-34 лет это исполнение двух разнохарактерных арий, для концертмейстеров 20-35 лет – видео сцены из оперы с пением, но без вокалиста-иллюстратора и одной арии с иллюстратором.

Видео должны быть сняты в 2026 году, без монтажа и редактирования звука, только живое фортепианное или оркестровое исполнение.

Заявки принимаются до 1 октября. Имена участников, допущенных к конкурсу, объявят 31 октября. Конкурс пройдет в январе 2027 года.

Конкурс Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава проводится с 2022 года.