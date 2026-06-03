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Абхазия Информ

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА III КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА

Новости Среда, 03 июня 2026 15:39
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НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА III КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Начался прием заявок на участие в III Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. Об этом сообщили в Telegram-канале конкурса. В нем есть ограничения по возрасту и требования – к заявке нужно приложить видео.

Для вокалистов 21-34 лет это исполнение двух разнохарактерных арий, для концертмейстеров 20-35 лет – видео сцены из оперы с пением, но без вокалиста-иллюстратора и одной арии с иллюстратором.

Видео должны быть сняты в 2026 году, без монтажа и редактирования звука, только живое фортепианное или оркестровое исполнение.

Заявки принимаются до 1 октября. Имена участников, допущенных к конкурсу, объявят 31 октября. Конкурс пройдет в январе 2027 года.

Конкурс Народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава проводится с 2022 года.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 03 июня 2026 15:41

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