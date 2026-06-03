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Абхазия Информ

ДЕТИ С ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДНР ОТПРАВИЛИСЬ В АБХАЗИЮ

Новости Среда, 03 июня 2026 15:41
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ДЕТИ С ОСВОБОЖДЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДНР ОТПРАВИЛИСЬ В АБХАЗИЮ

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 35 детей с освобожденных территорий ДНР вместе со своими родителями отправились на отдых и оздоровление в живописную Абхазию. Эта поездка стала возможной благодаря совместным усилиям партии «Единая Россия», уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, а также в рамках молодежного проекта «Послезавтра» благотворительного фонда «Страна для детей». Об этом сообщили в ЕР ДНР.

Для детей и их родителей подготовили насыщенную программу, которая продлится две недели.

«В течение двух недель дети и их родители будут получать комплексную помощь от профессиональных профильных специалистов, а также посещать творческие, спортивные, культурно-развлекательные и экскурсионные мероприятия, групповые тренинги и индивидуальные консультации с психологами», – рассказали организаторы.

Провожал детей в дорогу депутат Народного Совета ДНР от партии «Единая Россия» Сергей Ярош. Он пожелал им хорошего отдыха, новых впечатлений и поблагодарил всех, кто принял участие в организации этой важной акции.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 03 июня 2026 15:43

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