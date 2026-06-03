НОВЫЙ СЕЗОН – НОВЫЕ СТАНДАРТЫ: АБХАЗИЯ ГОТОВИТСЯ К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2026

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Уже совсем скоро пляжи Абхазии будут готовы принять туристов. В новом сезоне у отдыхающих вновь появится возможность приятно провести свой отдых на любимых курортных направлениях республики.

Важно, что в этом году отпуск в этом направлении станет еще более комфортным и безопасным. Все береговые зоны подготовят по строгим стандартам: будут установлены спасательные посты из расчета 1 пост на каждые 100 метров, а также ограничительные буи и сигнальные мачты, разрешающие и запрещающие купание. Разграничены будут зоны купания и технические зоны для маломерных судов. Отдельное внимание будет уделено и тщательной очистке дна берега.

Как отмечают специалисты сферы туризма, на сегодняшний день путешествия в Абхазию становятся одним из самых востребованных направлений отдыха у петербуржцев.

«Туристов привлекают более доступные цены по сравнению с Сочи, красивая природа, более спокойная атмосфера, – поясняет директор по развитию ООО «Солеанс тревел» Виктория Чернышева. – Самые популярные курорты – Гагра, Пицунда и Новый Афон. Гагра подходит тем, кто любит активный отдых и развитую инфраструктуру. Пицунда – для спокойного семейного отдыха. Новый Афон выбирают туристы, которым важны не только пляжи, но и экскурсии».

Несмотря на большой спрос на популярные направления путешествия по Абхазии, в республике остаются места, которые на первый взгляд «скрыты» от глаз туристов. Тем не менее заслуживающие не меньшего внимания.

«Из менее известных мест я бы выделила Мюссеру. Там меньше туристов, очень красивая природа. Например, Цандрипш – близко к границе, удобно добираться, при этом очень тихий курортный поселок», – отмечает эксперт.

Несмотря на то, что на сегодняшний день прямых перелетов из Петербурга в Абхазию нет, существует несколько способов добраться до курортных мест республики.

«Основной маршрут – через Сочи (Адлер) с переездом через границу. У многих туроператоров есть пакетные туры, где перелет и трансфер до отеля уже включены. Также из Москвы есть прямые рейсы в Сухум. Из Санкт-Петербурга пока нет прямых рейсов, но, возможно, в будущем это изменится», – рассказывает Виктория Чернышева.