ИЗ ОРЕНБУРГА В СУХУМ ЗАПУСТЯТ ПРЯМОЙ АВИАРЕЙС ЛЕТОМ 2026 ГОДА
Новости Среда, 03 июня 2026 15:55
Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Жители Оренбургской области скоро смогут улететь в Абхазию прямым рейсом. Решение приняли на заседании регионального правительства, где утвердили перечень приоритетных авиаперевозок на 2026 год. Все маршруты будут получать поддержку из областного бюджета.
Власти региона определили десять приоритетных направлений, которые продолжат работать при финансовой поддержке. В списке субсидируемых рейсов из Оренбурга – Калининград, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Горно-Алтайск и Иркутск. Новинкой стал прямой рейс в Сухум – столицу Абхазии.
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