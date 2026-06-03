СОВЕЩАНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян провел совещание с участием главного врача Санитарно-эпидемиологической службы Абхазии Аллы Беляевой, представителей Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Государственной ветеринарной службы, Государственной инспекции по карантину растений.

На совещании обсудили результаты проведения контрольно-надзорных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, карантинного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, защите прав потребителей.

В соответствии с распоряжением премьер-министра, с апреля 2026 года, с целью усиления контроля за качеством товаров, производимыми и реализуемыми на территории Абхазии, совместные контрольные мероприятия проводятся на продуктовых и сельскохозяйственных рынках, а также в отношении владельцев торговых объектов, осуществляющих реализацию продовольственных товаров и пищевых продуктов.

Члены межведомственной группы доложили вице-премьеру о результатах контрольных мероприятий и выявленных нарушениях.

По результатам проверок выданы предписания об устранении нарушений, наложены административные взыскания на нарушителей, изъята и уничтожена часть продукции с истёкшим сроком годности, отобраны образцы алкогольной продукции, мёда, растительной продукции, иных товаров для лабораторных исследований.

Администрациям рынков предложено принять меры по улучшению санитарного состояния территории торговых объектов, усилить контроль за условиями хранения продукции, наличием документов, подтверждающих её качества и безопасность.

Работа в данном направлении будет продолжена, а исполнение выданных предписаний останется на контроле соответствующих государственных органов.

«Нужно усилить контроль над рынками по республике. Это санитарно-эпидемиологическое благополучие нашего населения, это безопасность нашего населения, нашей продукции. Будет проведено совещание с руководством рынков. Цель наших мероприятий заключается в устранении нарушений и недопущения их в будущем», – отметил Вараздат Миносян.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.