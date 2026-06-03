ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ЗАПУСК ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Депутаты, министры и медики обсудили запуск Центра комплексной помощи людям с наркозависимостью на базе Гудаутской ЦРБ.

Проект почти запущен, но остались финансовые и формальные сложности. Необходимо установить штатное расписание и выделить средства на зарплаты сотрудникам. Чтобы не затягивать процесс, мы планируем задействовать самый простой путь – оформить гражданско-правовой договор между Минздравом и ЦРБ, а вопросы финансирования решить совместно, чтобы открыться уже в июне.

Центр станет обособленным подразделением для ранней реабилитации минимум на 20 дней с бесплатным лечением, питанием и медикаментами. Особый акцент делается на современное оборудование, включая ксеноновый аппарат.

Персонал готовится, и больница уже готова принять первых пациентов на медикаментозное лечение.

Также на заседании депутаты вместе с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария рассмотрели законопроект об увеличении пенсий семьям погибших добровольцев участников Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов и тех, кто защищал республику до декабря 1994 года.

Комитет единогласно рекомендовал Парламенту принять его в первом чтении на ближайшей сессии.