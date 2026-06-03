ТИМУР АГРБА: ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО БЕСПЛАТНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛЯЖЕМ

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба провел пешую инспекцию по столице в преддверии начала летнего курортного сезона. В ней участвовали также его заместители Автандил Сурманидзе и Константин Тарба, руководители профильных управлений.

Инспекция началась с восточного въезда в Сухум, от поворота к АГУ. Тимур Агрба наглядно в рабочем порядке фиксировал первоочередные задачи и озвучивал конкретные поручения по «горящим» вопросам. Так, на протяженности от Келасурского моста до Турбазы в нескольких местах на дороге будут уложены искусственные неровности, так называемые «лежачие полицейские», чтобы способствовать предотвращению ДТП.

По Кодорскому шоссе будет оборудована новая остановка общественного транспорта.

Вокруг остановки благоустроят территорию – уложат тротуарную плитку, возведут бордюры. Также нанесут новую разметку на дороге.

Во время пешей инспекции глава столицы отметил ухоженность территории по обочинам.

«Нареканий к работе МУП «Благоустройство» и «Зеленый город» нет, вовремя косят траву, убирают мусор», – отметил Тимур Агрба, напутствуя и впредь к ответственному отношению к порядку в городе.

В ходе инспекции глава столицы поручил заменить ряд столбов опор освещения на центральной трассе.

В Администрации Сухума создана комиссия по контролю за состоянием пляжей, которой руководит заместитель главы Константин Тарба. Тимуру Агрба доложили, что обследуют сухумские пляжи на предмет готовности к началу летнего курортного сезона. Уже проинспектировали несколько популярных пляжей в прибрежной зоне столицы. Тимур Агрба подчеркнул, что все пляжи города открыты для беспрепятственного посещения и этот постулат не подлежит обсуждению.

«Любой человек имеет право пользоваться пляжем. Это должно быть четко донесено до всех арендаторов. Хотят работать – должны соблюдать условия администрации», – сказал Агрба. Глава столицы был столь категоричен во избежание всякого рода уловок, когда приходится слышать о якобы невозможности попасть на пляжи без аренды лежаков и прочих приспособлений из ближайших заведений.

Также было отмечено, что шлагбаумы, которые ставят арендаторы прибрежных кафе на въезде в пляж, ограничивают заезд машин, но ни в коем разе не проход людей.