ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Сухумское городское Собрание утвердило комплекс мер по оптимизации городской логистики и совершенствованию механизмов муниципального управления. На заседании депутаты скорректировали график празднования Дня города, санкционировали установку инфраструктурных ограничителей в жилых кварталах и расширили применение процедур тайного голосования.

В рамках обсуждения памятных мероприятий принято решение о переносе празднования Дня города Сухума с 4 на 5 июля 2026 года. Корректировка обусловлена необходимостью соблюдения траурной даты: 4 июля 1993 года в ходе десантной операции на горе Ахбюк погибли многие защитники республики. Одновременно депутаты поддержали инициативу по увековечению памяти добровольцев, участвовавших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов, путем установки монумента в парке Славы.

Значительная часть заседания была посвящена реорганизации транспортных потоков. В частности, для предотвращения транзитного проезда на пересечении улицы генерала Аршба и набережной Махаджиров одобрена установка антивандального шлагбаума. Позиция администрации, поддержанная профильными службами, обусловлена необходимостью приоритетного обеспечения безопасности пешеходных зон в условиях завершающейся реконструкции набережной.

Кроме того, Собрание приняло к сведению коллективное обращение жителей переулка Безымянный и улицы Ласурия, дав поручение профильным службам разработать комплекс мер по упорядочению движения автотранспорта на этих участках.

Проведенный экспертный анализ показал, что радикальное перекрытие данных участков привело бы к дестабилизации транспортной сети на прилегающих магистралях. В качестве альтернативы разрабатывается новая схема организации движения: введение одностороннего режима, установка искусственных дорожных неровностей и ограничителей высоты для исключения проезда большегрузного транспорта.

Одним из решений заседания стало обновление регламента работы городского Собрания. Депутаты расширили практику тайного голосования, сделав его обязательным при принятии решений по распоряжению муниципальными активами, изменению форм собственности, а также при согласовании кадровых назначений и дисциплинарном производстве в отношении должностных лиц.

Об этом сообщает Апсныпресс.