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Абхазия Информ

ДРОНЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МОГУТ ПОМОЧЬ В МОНИТОРИНГЕ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

Новости Среда, 03 июня 2026 19:31
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ДРОНЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МОГУТ ПОМОЧЬ В МОНИТОРИНГЕ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ

Сухум. 3 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Перцхелия встретился с директором Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Россельхозцентр» Романом Ковальским. Стороны обсудили современные методы фитомониторинга растений.

Роман Ковальский рассказал, что в России уже используют беспилотные авиационные системы и обучают искусственный интеллект для выявления болезней, вредителей и сорняков.

«Это ускорит процедуру, более точные прогнозы будут», – отметил Роман Ковальский.

По его словам, данные обследований заносятся в интерактивную цифровую карту, где фиксируются площадь заселения, место обследования, видовой состав и стадия развития вредителей или болезней.

Этот визит стал результатом соглашений, подписанных между Минсельхозом Абхазии и российскими коллегами на Международном экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 03 июня 2026 19:35

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