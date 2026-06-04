ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба находится на площадке Петербургского международного экономического форума-2026.
ПМЭФ проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года Форум проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации.
«ПМЭФ – это пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Это возможность найти партнеров для развития бизнеса в России и за ее пределами, расширить круг заказчиков и поставщиков, выйти на контакт с лицами, напрямую принимающими решения, привлечь внимание потенциальных инвесторов и ведущих СМИ», – считает президент Абхазии.
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