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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛАУРЕАНО ФАКУНДО ОРТЕГОЙ МУРИЛЬО

Новости Четверг, 04 июня 2026 14:27
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛАУРЕАНО ФАКУНДО ОРТЕГОЙ МУРИЛЬО

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума встретился с делегацией Никарагуа во главе со специальным представителем сопрезидентов Республики Никарагуа Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.

Глава государства отметил, что народ Абхазии с глубокой благодарностью помнит и высоко ценит решительный исторический шаг руководства Никарагуа по признанию независимости Республики Абхазия.

Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазия готова развивать всестороннее сотрудничество с Республикой Никарагуа. В частности, Глава государства отметил готовность расширять взаимодействие по таким направлениям, как образование, культура и спорт.

«В век современных коммуникаций и новых технологий расстояние не может служить преградой для активного сотрудничества», – сказал Бадра Гунба.

Глава государства подчеркнул, что у Абхазии и Никарагуа общий союзник, стратегический партнер – Российская Федерация. Бадра Гунба отметил, что для Абхазии важно координировать свои действия с Российской Федерацией и со всеми государствами, признавшими независимость Абхазии.

Президент подчеркнул, что он дал поручение Министерству иностранных дел усилить работу со странами, признавшими независимость Абхазии.

Бадра Гунба пригласил сопрезидентов Республики Никарагуа Даниэля Ортегу и Росарио Мурильо, а также Лауреано Ортегу Мурильо посетить Абхазию в удобное для них время.

В свою очередь Лауреано Ортега поблагодарил Бадру Гунба за возможность проведения встречи и подтвердил заинтересованность Никарагуа в том, чтобы развивать сотрудничество с Абхазией. Он отметил активное взаимодействие с послом Абхазии в Никарагуа, а в качестве позитивного примера выделил участие представителя Никарагуа в вокальном фестивале, который прошел в Абхазии.

Лауреано Ортега пригласил Президента Бадру Гунба посетить Никарагуа для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к годовщине Сандинистской революции.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 04 июня 2026 14:30

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