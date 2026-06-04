СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА БАДРЫ ГУНБА И АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ней принял участие вице-премьер Правительства Абхазии Джансух Нанба. Стороны обсудили итоги сотрудничества и наметили новые направления взаимодействия – в экономике, образовании, инфраструктуре и гуманитарной сфере, сообщает сайт Администрации Санкт-Петербурга.

Александр Беглов отметил, что Петербург входит в число лидеров по интенсивности взаимодействия с Абхазией, а реализуемые совместные инициативы подтверждают прочность партнёрских связей.

«Наш президент подчеркнул, что Россия твёрдо поддерживает суверенное развитие Абхазии, активно содействует укреплению её экономической стабильности и безопасности. Северная столица вносит свой весомый вклад в эту работу. По итогам 2025 года товарооборот между Петербургом и Республикой Абхазия увеличился почти на 15%. Разработано Соглашение о сотрудничестве, которое планируется подписать в июле в рамках визита петербургской делегации в Абхазию», – заявил Александр Беглов.

Стороны зафиксировали успехи в реализации гуманитарных проектов. В 2025 году в Абхазию были направлены уборочная машина, автомобиль скорой помощи, весной 2026 года – десять троллейбусов и школьный автобус. До конца июля планируется передать ещё три троллейбуса и оборудование для контактной сети. Петербургские специалисты ведут обучение сухумских водителей и технического персонала.

Особое внимание на встрече уделили проекту реконструкции Абхазского многоотраслевого колледжа. Петербург готов оказать содействие в его капитальном ремонте, модернизации и оснащении. В марте абхазской стороне были представлены три концепции реконструкции – теперь от руководства Республики ожидают выбора предпочтительного варианта.

Кроме того, Петербург предложил направить специалистов «Водоканала» для изучения ситуации с водоснабжением в Абхазии и выработки технических решений.

«Мы придаем особое значение взаимодействию между нашими странами, и, конечно же, говорить о развитии взаимоотношений без взаимодействия с регионами Российской Федерации мы не можем. У нас особые отношения с Санкт-Петербургом. Спасибо Вам за поддержку. Мы реализовываем совместные проекты, в том числе в сфере экономики, образования, культуры. Эти направления для нас очень важны», – сказал президент Абхазии.

Намечены новые шаги в гуманитарной и молодёжной повестках. Весной 2026 года абхазские школьники – участники патриотической игры «Зарница-2.0» – побывали с культурно-образовательной поездкой в Петербурге. В июне выпускники из Абхазии традиционно приглашены на праздник «Алые паруса». Обсуждались возможности ответных поездок петербургских школьников в детские лагеря и санатории Абхазии.

Губернатор поблагодарил высокого гостя за передачу партий абхазских фруктов социальным и медицинским учреждениям Петербурга в конце 2025 и начале 2026 годов.