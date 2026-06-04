СОТРУДНИКИ ГТК ВЫЯВИЛИ ЧЕТЫРЕ СЛУЧАЯ ВВОЗА НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ ТОВАРОВ

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На таможенном посту «Псоу» со стороны Российской Федерации в сторону Республики Абхазия прибыл грузовой автомобиль марки «Вольво» (регистрационный знак СІ91РА АВН) с прицепом (регистрационный знак АХ0322АВН) под управлением гражданина Л.О.Шакая.

Водитель транспортного средства, следовавшего по автомобильной грузовой линии в направлении «импорт», предоставил декларацию на перевозимый груз. Однако в ходе проведения таможенного досмотра сотрудники ГТК РА выявили несоответствие заявленным сведениям.

Среди разрешенного к ввозу груза инспекторы обнаружили крупную партию контрабанды – 94 мешка птичьего корма марки «BEST». Общий вес незадекларированного товара составил 3 760 килограммов. На этот груз у перевозчика не оказалось необходимых таможенных документов.

Вся незадекларированная продукция была изъята.

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В ходе реализации оперативной информации, сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА на автовокзале «Псоу» провели осмотр транспортного средства марки «Hundai», модель «Sonata», ГРЗ К792СС АВН. Автомобилем управлял гражданин Республики Абхазия Аляс Ашуа, 1989 г.р., проживающий в г. Сухум.

В ходе осмотра в багажном отсеке автомобиля была обнаружена табачная и никотиносодержащая продукция без акцизных марок. Всего изъято 270 пачек сигарет и 130 упаковок снюса.

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Также в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «импорт» досмотрели транспортное средство марки «Lexus» модель «Ls 460», ГРЗ M282AР АВН. За рулем автомобиля находилась гражданка Республики Абхазия Л.Л Хамит., 1988 г.р.

Перед началом досмотра гражданка ни в устной, ни в письменной форме не заявила о наличии у нее товаров, подлежащих декларированию.

В ходе таможенного осмотра в автомобиле были обнаружены и изъяты незадекларированные коммерческие товары: 140 единиц парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, четыре единицы бытовой техники и 23 единицы кухонных принадлежностей.

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На пешеходном терминале т/п «Псоу» по направлению «импорт» сотрудники ГТК досмотрели ручную кладь гр. Чидарян П.Г.

В ходе таможенного досмотра было обнаружено и изъято 70 пачек незадекларированных сигарет «Sobranie».

Материалы всех дел переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.