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Абхазия Информ

АДГУР АГРБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНПРОКУРОРОМ РОССИИ АЛЕКСАНДРОМ ГУЦАНОМ

Новости Четверг, 04 июня 2026 15:04
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АДГУР АГРБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНПРОКУРОРОМ РОССИИ АЛЕКСАНДРОМ ГУЦАНОМ

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Генпрокурор Республики Абхазия Адгур Агрба встретился с генпрокурором России Александром Гуцаном «на полях» ПМЭФ-2026, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Приветствуя абхазского коллегу, генпрокурор России высоко оценил многолетнее развитие отношений между надзорными ведомствами двух стран. Он напомнил об успешной реализации трех программ сотрудничества, а также отметил, что сегодня будет подписан четвертый план совместных мероприятий на 2027-2028 годы по ряду значимых направлений работы, в том числе по вопросам цифровизации деятельности органов прокуратуры.

Александр Гуцан выразил уверенность в том, что насыщенность этой программы обеспечит дальнейшее укрепление профессиональных связей.

«Кроме того, важным шагом в развитии конструктивного межведомственного диалога станет утверждение Соглашения о сотрудничестве военных прокуратур, – заявил Генпрокурор России. – Им предусмотрено проведение совместных мероприятий и информационного обмена по вопросам, представляющим взаимный интерес».

Глава российского надзорного ведомства подчеркнул, что работа в духе взаимоуважения и поддержки для укрепления законности и правопорядка в России и Абхазии будет продолжаться.

«Ценю сложившийся уровень сотрудничества с абхазскими коллегами и уверен, что оно будет успешно развиваться, – сказал Александр Гуцан. – Хочу еще раз подтвердить открытость российской прокуратуры для ведения профессионального диалога по самым разнообразным вопросам».

Выразив взаимную готовность расширять взаимодействие, обмениваться опытом и лучшими практиками в сфере защиты прав граждан и борьбы с преступностью, стороны подписали очередную Программу сотрудничества.

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