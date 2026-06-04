ГАСТРОЛИ РОСГОСЦИРКА В АБХАЗИИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВСЕ ЛЕТО

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Гастроли Росгосцирка в Абхазии начнутся 12 июня у железнодорожной станции Кяласур. Главный специалист отдела культуры и искусств Минкульта Абхазии Милана Ходжава рассказала, что соглашение с Росгосцирком было подписано на полях АМЭФ.

«В прошлом году, гастроли Росгосцирка прошли в Абхазии с большим успехом и по итогам выступлений, российские коллеги направили вырученные 14,2 млн рублей музею Нестора Лакоба. Новый гастрольный сезон станет продолжением уже сложившегося плодотворного сотрудничества», – подчеркнула она.

Администратор цирка-шапито Вера Мещанова сообщила, что выступления будут проходить все лето. За это время цирк даст 30 представлений. Премьера программы «Магия цирка» состоится 12 июня в 17:00.

«По опыту прошлого года мы поняли, что лучше вечерние представления в пятницу, субботу и воскресенье. Программа идет два часа с антрактом», — отметила Мещанова.

Дрессировщик Мурад Хадыров рассказал о программе цирка.

Будет очень много экзотических животных – леопарды, дикобразы, попугаи, лемуры и так далее. Из акробатов у нас канатоходцы, которые выполнят сложные трюки, эквилибрист, воздушные гимнасты, жонглер», – сказал он.

Гастроли циркового шоу «Созвездие смелых» проходили в республике с 14 июня по 21 сентября 2025 года. 14,2 млн рублей, заработанные от продажи билетов, Росгосцирк передал музею Нестора Лакоба.