РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ ПЕРЕСТАНУТ ТОРМОЗИТЬ НА КАЖДОМ ПОСТУ

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии ввели негласный, но жесткий запрет для инспекторов ГАИ: останавливать авто с номерами РФ теперь можно только за явное нарушение – скорость, «красный» или пьяного водителя. Вне стационарных постов проверять документы туристов и вовсе нельзя.

Формально ПДД не меняли, но МВД республики устал от потока жалоб: россиян возмущали поборы и постоянные «разводы» на каждом столбе. Власти прямо признают, что бюджет Абхазии стоит на туристах, а значит, гости должны кататься по достопримечательностям спокойно.

«Предприимчивым» инспекторам пригрозили увольнениями и судом, а старые посты решили подменить видеокамерами. Но скептики советуют не верить в чудеса и фиксировать контакты с правоохранителями на видео.