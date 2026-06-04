РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ ПЕРЕСТАНУТ ТОРМОЗИТЬ НА КАЖДОМ ПОСТУ
Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии ввели негласный, но жесткий запрет для инспекторов ГАИ: останавливать авто с номерами РФ теперь можно только за явное нарушение – скорость, «красный» или пьяного водителя. Вне стационарных постов проверять документы туристов и вовсе нельзя.
Формально ПДД не меняли, но МВД республики устал от потока жалоб: россиян возмущали поборы и постоянные «разводы» на каждом столбе. Власти прямо признают, что бюджет Абхазии стоит на туристах, а значит, гости должны кататься по достопримечательностям спокойно.
«Предприимчивым» инспекторам пригрозили увольнениями и судом, а старые посты решили подменить видеокамерами. Но скептики советуют не верить в чудеса и фиксировать контакты с правоохранителями на видео.
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