ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА СУХУМА В ЭТОМ ГОДУ СОСТОИТСЯ 5 ИЮЛЯ

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Празднование Дня города Сухум в этом году состоится 5 июля. Такое решение принято Сухумским городским Собранием, участие в котором принял заместитель главы столицы Инал Авидзба. С инициативой о переносе дня празднования ранее выступил глава администрации Сухума Тимур Агрба.

В рамках обсуждения памятных мероприятий принято решение о переносе празднования Дня города Сухума с 4 на 5 июля 2026 года. Корректировка обусловлена необходимостью соблюдения траурной даты: 4 июля 1993 года в ходе десантной операции на горе Ахбюк погибли многие защитники республики.

Одновременно депутаты поддержали инициативу по увековечению памяти добровольцев, участвовавших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов, путем установки монумента в парке Славы.