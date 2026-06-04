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Абхазия Информ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА СУХУМА В ЭТОМ ГОДУ СОСТОИТСЯ 5 ИЮЛЯ

Новости Четверг, 04 июня 2026 15:29
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА СУХУМА В ЭТОМ ГОДУ СОСТОИТСЯ 5 ИЮЛЯ

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Празднование Дня города Сухум в этом году состоится 5 июля. Такое решение принято Сухумским городским Собранием, участие в котором принял заместитель главы столицы Инал Авидзба. С инициативой о переносе дня празднования ранее выступил глава администрации Сухума Тимур Агрба.

В рамках обсуждения памятных мероприятий принято решение о переносе празднования Дня города Сухума с 4 на 5 июля 2026 года. Корректировка обусловлена необходимостью соблюдения траурной даты: 4 июля 1993 года в ходе десантной операции на горе Ахбюк погибли многие защитники республики.

Одновременно депутаты поддержали инициативу по увековечению памяти добровольцев, участвовавших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов, путем установки монумента в парке Славы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 04 июня 2026 15:30

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