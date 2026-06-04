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января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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октября 14 2023
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ПОДПИСАН ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ КМ АБХАЗИИ И СОВМИНОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Новости Четверг, 04 июня 2026 19:35
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ПОДПИСАН ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ КМ АБХАЗИИ И СОВМИНОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Сухум. 4 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума подписан проект Плана мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Кабинетом министров Республики Абхазия и Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) на 2026-2027 годы.

Документ подписали вице-премьер Правительства Абхазии Джансух Нанба и заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 04 июня 2026 19:38

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