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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Новости Пятница, 05 июня 2026 17:34
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ВСТРЕЧА С СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных Республики Абхазия состоялась встреча замминистра иностранных дел Одиссея Бигвава с сопредседателями Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье: сопредседателем от ООН Халедом Хиари, сопредседателем от ЕС Магдаленой Гроно, сопредседателем от ОБСЕ Криштофом Эрнстом Шпети.

С абхазской стороны во встрече приняли участие сотрудники МИД Абхазии: Лаша Авидзба, Артур Гагулия, Сария Джопуа, Астанда Патарая и Леван Гадлия.

В ходе консультаций стороны детально обсудили повестку предстоящего 67-го раунда Международных дискуссий, который состоится 30 июня – 1 июля 2026 года. Было выражено единое понимание того, что сохранение данного формата является необходимым условием для обеспечения стабильности как на региональном, так и на международном уровнях.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу обеспечения надежных гарантий безопасности. С абхазской стороны была вновь подчеркнута необходимость подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией.

Заместитель Министра иностранных дел Одиссей Бигвава отметил, что согласование и подписание данного документа является ключевой целью дискуссий.

Стороны подтвердили намерение продолжать поиск путей для возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

В завершение встречи участники затронули актуальные вопросы гуманитарного характера, включая обеспечение свободы передвижения и иные аспекты, требующие совместного обсуждения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2026 17:36

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