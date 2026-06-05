ДЕЛЕГАЦИЯ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ПМЭФ–2026

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в составе президента Инара Ладария и замначальника Управления внешних связей Элины Кишмария участвует в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Представители ТПП приняли участие в пленарном заседании ПМЭФ-2026, на которой с приветственным словом выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и ТПП Республики Абхазия. Подписи под документом, который закрепил давние партнерские связи, поставили – президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Инар Ладария и директор Фонта «Росконгресс Александр Стуглев.

Стоит отметить, что ТПП Абхазии на регулярной основе участвует в мероприятиях, организуемых «Росконгрессом», что подтверждает высокий уровень взаимодействия сторон.

Деловая программа пребывания абхазской делегации в Санкт-Петербурге также включила официальный прием в Союзе «Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга». В ходе мероприятия состоялась встреча президента ТПП Инара Ладария с президентом ТПП СПБ Владимиром Катеневым, во время которой стороны обменялись памятными подарками.

На полях форума Инар Ладария встретился с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным и вице-президентами ТПП РФ Еленой Дыбовой, Ильей Зубковым и Владимиром Падалко. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Затем президент ТПП Абхазии посетил сессии, организаторами которых выступила ТПП РФ.

Также на полях форума состоялись встречи Инара Ладария с президентами союзов региональных палат России.

Кроме участия президента ТПП в форуме, по запросу «Россотрудничества» Торгово-промышленная палата Абхазии сформировала специализированную делегацию из числа своих членов. В ее состав вошли представители ООО «Ракета Групп», индивидуальные предприниматели Астамур Кишмария и Марианна Багателия. Их сопровождение и координацию участия обеспечивает начальник Управления по работе с членами, предприятиями и общественными объединениями палаты Кира Зекир-оглы.

Для данной группы организаторами была подготовлена насыщенная деловая и культурная программа.

Петербургский международный экономический форум продлится до 6 июня. В нем участвует около 20 000 представителей из 50 стран, включая официальную делегацию США.