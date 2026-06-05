БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГУБЕРНАТОРОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На полях Петербургского международного экономического форума прошла встреча президента Республики Абхазия Бадры Гунба с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Во встрече также участвовал спикер Парламента Лаша Ашуба. Стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы расширения двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

В ходе переговоров подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей, основанных на взаимном уважении, доверии и заинтересованности в реализации совместных проектов. Отмечена положительная динамика торгово-экономических отношений. По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Ульяновской области с Республикой Абхазия увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Алексей Русских пригласил представителей деловых кругов Республики Абхазия посетить регион с бизнес-миссией для знакомства с промышленными предприятиями, инвестиционной инфраструктурой и возможностями для реализации совместных проектов.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных молодёжных, образовательных, спортивных и культурных проектов. В частности, обсуждалось участие молодёжи Республики Абхазия в международных программах и форумах, реализуемых Проектным офисом международного молодёжного сотрудничества «Россия – БРИКС» в Ульяновске, а также развитие взаимодействия между образовательными учреждениями двух сторон.

Перспективным направлением сотрудничества стороны назвали туризм, включая организацию ознакомительных программ для туроператоров, а также развитие контактов между учреждениями культуры, проведение совместных выставок, конференций, гастролей и спортивных мероприятий.

По итогам встречи достигнута договорённость о заключении соглашения между Правительством Ульяновской области Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Подписание документа станет важным шагом в развитии межрегионального взаимодействия и подтвердит взаимную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении партнёрских отношений, расширении экономических контактов и реализации совместных инициатив.