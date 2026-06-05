 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГУБЕРНАТОРОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Пятница, 05 июня 2026 17:18
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГУБЕРНАТОРОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На полях Петербургского международного экономического форума прошла встреча президента Республики Абхазия Бадры Гунба с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Во встрече также участвовал спикер Парламента Лаша Ашуба. Стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы расширения двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

В ходе переговоров подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей, основанных на взаимном уважении, доверии и заинтересованности в реализации совместных проектов. Отмечена положительная динамика торгово-экономических отношений. По итогам 2025 года внешнеторговый оборот Ульяновской области с Республикой Абхазия увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Алексей Русских пригласил представителей деловых кругов Республики Абхазия посетить регион с бизнес-миссией для знакомства с промышленными предприятиями, инвестиционной инфраструктурой и возможностями для реализации совместных проектов.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Стороны выразили заинтересованность в реализации совместных молодёжных, образовательных, спортивных и культурных проектов. В частности, обсуждалось участие молодёжи Республики Абхазия в международных программах и форумах, реализуемых Проектным офисом международного молодёжного сотрудничества «Россия – БРИКС» в Ульяновске, а также развитие взаимодействия между образовательными учреждениями двух сторон.

Перспективным направлением сотрудничества стороны назвали туризм, включая организацию ознакомительных программ для туроператоров, а также развитие контактов между учреждениями культуры, проведение совместных выставок, конференций, гастролей и спортивных мероприятий.

По итогам встречи достигнута договорённость о заключении соглашения между Правительством Ульяновской области Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Подписание документа станет важным шагом в развитии межрегионального взаимодействия и подтвердит взаимную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении партнёрских отношений, расширении экономических контактов и реализации совместных инициатив.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2026 17:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ДЕЛЕГАЦИЯ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В ПМЭФ–2026 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.