БАДРА ГУНБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума на котором выступает президент Российской Федерации Владимир Путин. В числе участников лидеры и представители государств, а также бизнес-сообщества из 130 стран. На пленарном заседании присутствует делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба.
Тема форума в этом году – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».
Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006 года – под патронатом и при участии президента России.
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