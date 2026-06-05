 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Новости Пятница, 05 июня 2026 17:12
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума на котором выступает президент Российской Федерации Владимир Путин. В числе участников лидеры и представители государств, а также бизнес-сообщества из 130 стран. На пленарном заседании присутствует делегация Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба.

Тема форума в этом году – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006 года – под патронатом и при участии президента России.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2026 17:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГУБЕРНАТОРОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.