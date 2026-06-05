ЛЕОНИД ЛАКЕРБАЯ: ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Депутат Парламента Леонид Лакербая не согласен с теми, кто предлагает ввести обязательный ценз на знание абхазского языка для кандидатов в депутаты Парламента. По его мнению, подобные ограничения не только противоречат историческому опыту страны, но и несут прямую угрозу её внутренней стабильности.

Депутат напомнил о национальном составе Парламента первого созыва, который в народе именуют «золотым». Он подчеркнул, что именно политика открытости и сотрудничества между представителями разных национальностей стала одним из залогов победы Абхазии.

«Парламент формировался прежде всего с учетом профессиональных качеств кандидатов, а не по знанию языка», – сказал Лакербая.

Он также напомнил об известных личностях – депутатах Зурабе Ачба, Нателле Акаба, Станиславе Лакоба, которые не владели абхазским языком, но внесли большой вклад национально-освободительное движение абхазского народа, работу Парламента первого созыва, защиту национальных интересов Абхазии на международной арене.

Трудно переоценить заслуги перед Абхазией Юрия Воронова и Альберта Тополяна.

«Если бы предлагаемые ныне поправки в закон о выборах депутатов Парламента действовали тогда, эти люди не смогли бы стать депутатами», – отметил Лакербая.

Как известно, в 1991 году в Верховный Совет – Парламент Республики Абхазия были избраны 28 абхазов, 26 грузин и 11 представителей других национальностей, проживающих в Абхазии.

Абхазскую часть депутатского корпуса активно поддерживали Юрий Воронов. Альберт Топольян, Альберт Какуев, Виктор Логинов и Владимир Васильев.

Лакербая уверен, что введение нормы обязательного знания абхазского языка кандидатами в депутаты Парламента приведет к искусственному ограничению политического поля.

«Отсекать людей, особенно других национальностей, я считаю абсолютно неправильным», – сказал Лакербая.

Он предупреждает о том, что предлагаемая поправка к закону о выборах лишит страну возможности привлекать талантливых управленцев и профессионалов только потому, что они не знают абхазский язык.

«Это создаст опасный прецедент дискриминации по языковому признаку и может разрушить хрупкий баланс межнационального согласия, лежащий в основе нашей государственности», – подчеркнул депутат.

При этом Лакербая признает остроту проблемы утраты родного языка.

Он с сожалением констатирует, что даже в абхазских школах Сухума и Гудауты дети всё чаще общаются между собой на русском языке, так как огромный массив информации поступает именно на русском языке. Это и интернет, и соцсети, и телевидение, да и печатная продукция.

Решение проблемы абхазского языка, по мнению Лакербая, лежит не в плоскости запретов и исключений, в создании условий для его естественного развития.

Необходимо разработать инструментарий, который сделает абхазский язык востребованным в быту, науке и культуре.

Требуются реальные программы популяризации, чтобы у молодежи была мотивация говорить на родном языке.

Любые законодательные инициативы должны иметь перспективу реального исполнения, а не становиться инструментом политической сегрегации.

Леонид Лакербая призывает законодателей отказаться от идеи введения жесткого языкового ценза. По его убеждению, путь к сохранению абхазского языка лежит через развитие культуры и образования, а не через исключение из общественно-политической жизни ценных кадров и представителей национальных меньшинств, чья лояльность и профессионализм доказаны историей.

Об этом сообщает Апсныпресс.