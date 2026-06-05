МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ ПОСЕТИЛА МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Майя Цыбулевская и министр социального обеспечения и демографической политики Кама Адзинба обсудили текущую работу ведомства, вопросы социальной поддержки населения, пенсионного обеспечения, демографической политики, а также задачи, стоящие перед министерством на ближайшую перспективу.

Обращаясь к сотрудникам, Майя Цыбулевская отметила стратегическую значимость социальной сферы для государства и подчеркнула, что работа министерства напрямую влияет на благополучие граждан, молодых семей, детей и пенсионеров.

«Важно, чтобы у каждого жителя республики было понимание того, что государство является его надежной защитой. Мы работаем вместе ради благосостояния нашей страны и каждого ее гражданина», – подчеркнула вице-премьер.

В завершение встречи Майя Цыбулевская поблагодарила коллектив министерства за работу и выразила готовность к дальнейшему тесному взаимодействию по всем направлениям деятельности ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.