 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫЕЗДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО СТОЛИЦЕ

Новости Пятница, 05 июня 2026 16:48
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫЕЗДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО СТОЛИЦЕ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба главный архитектор Бислан Багателия совместно со столичной прокуратурой провел выездную инспекцию по выявлению незаконного строительства в столице. Определены застройщики, которым предписано остановить строительство.

По ним будут выписаны протоколы об административном правонарушении - самовольного строительства. Подготавливаются необходимые документы, чтобы отправить материалы в суд.

«Призываем всех, кто планирует что-либо строить в черте города, обращаться в архитектурный отдел администрации Сухума для получения архитектурно- планировочного задания», – отметил Бислан Багателия.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2026 16:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА МЕСТЕ СТАРЫХ КАРУСЕЛЕЙ В СУХУМЕ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ ПОСЕТИЛА МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.