ВЫЕЗДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО СТОЛИЦЕ
Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба главный архитектор Бислан Багателия совместно со столичной прокуратурой провел выездную инспекцию по выявлению незаконного строительства в столице. Определены застройщики, которым предписано остановить строительство.
По ним будут выписаны протоколы об административном правонарушении - самовольного строительства. Подготавливаются необходимые документы, чтобы отправить материалы в суд.
«Призываем всех, кто планирует что-либо строить в черте города, обращаться в архитектурный отдел администрации Сухума для получения архитектурно- планировочного задания», – отметил Бислан Багателия.
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