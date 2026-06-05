ВЫЕЗДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО СТОЛИЦЕ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению главы администрации Сухума Тимура Агрба главный архитектор Бислан Багателия совместно со столичной прокуратурой провел выездную инспекцию по выявлению незаконного строительства в столице. Определены застройщики, которым предписано остановить строительство.

По ним будут выписаны протоколы об административном правонарушении - самовольного строительства. Подготавливаются необходимые документы, чтобы отправить материалы в суд.

«Призываем всех, кто планирует что-либо строить в черте города, обращаться в архитектурный отдел администрации Сухума для получения архитектурно- планировочного задания», – отметил Бислан Багателия.