НА МЕСТЕ СТАРЫХ КАРУСЕЛЕЙ В СУХУМЕ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Перед благоустройством строители полностью заменили всю подземную коммуналку, так что проблем с ней не будет.

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Работы на этом участке набережной идут за счёт средств сухумского аэропорта. О планах рассказал замглавы администрации города Константин Тарба.

Территорию вокруг памятника Неизвестному солдату разобьют на зоны. Поставят современные детские площадки, возвели стационарную сцену. Там планируют проводить концерты, читать стихи, рассказывать истории. Открыть пространство хотят ко Дню города, 5 июля.

Озеленению тоже уделили особое внимание. Завезли несколько тысяч саженцев – всё согласовано с комиссией. Среди растений итальянский кедр и другие редкие виды.

Так что набережная будет красивой на всём ее протяжении.