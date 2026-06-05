ГУНБА: НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ НЕИЗБЕЖНО ПРИЗНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия стремится к всеобщему признанию со стороны мирового сообщества, заявил РИА Новости президент республики Бадра Гунба на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, неполная признанность республики является временным вопросом, который в итоге разрешится в полном признании всех стран мира, поскольку это соответствует существующим законам.

Гунба подчеркнул, что другие государства, наблюдая за развитием Абхазии, будут вынуждены принять данную реальность. Он выразил уверенность в том, что Абхазия обязательно достигнет этой цели.

«Это продиктовано не какими-то назиданиями или давлением. Это просто законы, которые никто еще не отменял, – сказал Гунба.