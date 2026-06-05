ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 ИЮНЯ 2026 Г.

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством по налогам и сборам, за период с 01.01.2026 г. по 01.06.2026 г. выросли на 493 938,0 тыс. руб. (четыреста девяноста три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 2 594 275,1 тыс. руб. (два миллиарда пятьсот девяноста четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч рублей), при плане – 2 120 764,6 тыс. руб. (два миллиарда сто двадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи рублей), выполнение плана – 122%.

Поступления налоговых платежей по районам на 01.06.2026 год составили:

– г. Сухум: поступления увеличились на 196 883,0 тыс. руб. (сто девяноста шесть миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 1 283 470,6 тыс. руб. (один миллиард двести восемьдесят три миллиона четыреста семьдесят тысяч рублей), при плане – 1 122 484,9 тыс. руб. (один миллиард сто двадцать два миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи рублей), выполнение плана – 114%.

– Гагрский район: поступления увеличились на 111 228,0 тыс. руб. (сто одиннадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 571 510,7 тыс. руб. (пятьсот семьдесят один миллион пятьсот десять тысяч рублей), при плане 530 859,6 тыс. руб., (пятьсот тридцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч рублей), выполнение плана – 108%.

– Гудаутский район: поступления увеличились на 142 692,0 тыс. руб. (сто сорок два миллиона шестьсот девяноста две тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 315 917,1 тыс. руб. (триста пятнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч рублей), при плане – 176 016,8 тыс. руб., (сто семьдесят шесть миллионов шестнадцать тысяч рублей), выполнение плана – 179%.

– Сухумский район: поступления увеличились на 21 301,0 тыс. руб. (двадцать один миллион триста одна тысяча рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 121 879,2 тыс. руб. (сто двадцать один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч рублей), при плане – 49 129,0 тыс. руб. (сорок девять миллионов сто двадцать девять тысяч рублей), выполнение плана – 248%.

– Гулрыпшский район: поступления составили 117 295,8 тыс. руб. (сто семнадцать миллионов двести девяноста пять тысяч рублей), при плане – 85 278,5 тыс. руб., (восемьдесят пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч рублей), выполнение плана – 138%.

– Очамчырский район: поступления увеличились на 31 047,0 тыс. руб. (тридцать один миллион сорок семь тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 123 353,8 тыс. руб. (сто двадцать три миллиона триста пятьдесят три тысячи рублей), при плане – 108 741,2 тыс. руб., (сто восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча рублей), выполнение плана – 113%.

– Ткуарчалский район: поступления увеличились на 4 211,0 тыс. руб. (четыре миллиона двести одиннадцать тысяч рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 25 265,4 тыс. руб. (двадцать пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч рублей), при плане – 19 237,9 тыс. руб. (девятнадцать миллионов двести тридцать семь тысяч рублей), выполнение плана – 131%.

– Галский район: поступления составили 35 582,5 тыс. руб. (тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи рублей), при плане – 29 016,7 тыс. руб. (двадцать девять миллионов шестнадцать тысяч рублей), выполнение плана – 123%.