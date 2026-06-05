НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА СТРОИТСЯ НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На участке набережной Диоскуров, реконструкцию которой курирует международный аэропорт «Сухум» им. В. Ардзинба, строится новая концертная площадка. О ходе работ и деталях проекта рассказал генеральный директор компании-подрядчика «Amra Project» Батал Адлейба.

На данный момент на объекте ведется монтаж металлического каркаса сцены, который полностью покрыт антикоррозионным составом. Параллельно строители монтируют фальцевую кровлю. В дальнейшем настил и фасады сцены будут выполнены из термолиственницы со специальной защитной пропиткой.

Общая площадь объекта составит 235 кв. м. Площадь самой сцены – 120 кв. м., а высота – 7 м. Также проектом предусмотрены два закулисных (складских) помещения площадью по 25 кв. м. каждое.

Проектировщики полагают, что новая площадка станет центром культурной жизни города.

«Мы надеемся, что именно здесь будут проходить концерты как местных, так и зарубежных артистов. Площадка идеально подойдет для городских праздников, детских утренников и театральных постановок. Мы хотим, чтобы это место стало любимым для всех жителей и гостей столицы», – отметил Адлейба.

Особое внимание уделяется обустройству прилегающей территории. Малые архитектурные формы и лавочки уже доставлены на объект. Все работы по озеленению также финансируются сухумским аэропортом.

«Все растения мы согласовывали с администрацией города и архитектурным бюро. При этом мы уделили особое внимание сохранению тех кустарников и деревьев, которые уже растут здесь», – подчеркнул генеральный директор «Amra Project».

Точные сроки сдачи объекта пока не называются, однако подрядчики надеются завершить основные работы ко Дню города.