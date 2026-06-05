 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА СТРОИТСЯ НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА

Новости Пятница, 05 июня 2026 14:19
Оцените материал
(0 голосов)
НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА СТРОИТСЯ НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На участке набережной Диоскуров, реконструкцию которой курирует международный аэропорт «Сухум» им. В. Ардзинба, строится новая концертная площадка. О ходе работ и деталях проекта рассказал генеральный директор компании-подрядчика «Amra Project» Батал Адлейба.

На данный момент на объекте ведется монтаж металлического каркаса сцены, который полностью покрыт антикоррозионным составом. Параллельно строители монтируют фальцевую кровлю. В дальнейшем настил и фасады сцены будут выполнены из термолиственницы со специальной защитной пропиткой.

Общая площадь объекта составит 235 кв. м. Площадь самой сцены – 120 кв. м., а высота – 7 м. Также проектом предусмотрены два закулисных (складских) помещения площадью по 25 кв. м. каждое.

Проектировщики полагают, что новая площадка станет центром культурной жизни города.

«Мы надеемся, что именно здесь будут проходить концерты как местных, так и зарубежных артистов. Площадка идеально подойдет для городских праздников, детских утренников и театральных постановок. Мы хотим, чтобы это место стало любимым для всех жителей и гостей столицы», – отметил Адлейба.

Особое внимание уделяется обустройству прилегающей территории. Малые архитектурные формы и лавочки уже доставлены на объект. Все работы по озеленению также финансируются сухумским аэропортом.

«Все растения мы согласовывали с администрацией города и архитектурным бюро. При этом мы уделили особое внимание сохранению тех кустарников и деревьев, которые уже растут здесь», – подчеркнул генеральный директор «Amra Project».

Точные сроки сдачи объекта пока не называются, однако подрядчики надеются завершить основные работы ко Дню города.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2026 14:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН ХАЛВАШ: БЮДЖЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ЗА 2025 ГОД ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 ИЮНЯ 2026 Г. »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.