БЕСЛАН ХАЛВАШ: БЮДЖЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ЗА 2025 ГОД ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Бюджетные параметры и социальные обязательства государства за 2025 год выполнены в полном объеме, а собственные доходы демонстрируют уверенный рост. Об этом заявил председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халвашв пресс-центре Абхазского телевидения.

В настоящее время профильный комитет завершает рассмотрение итогов выполнения республиканского бюджета за прошедший год. По словам Халваша, результаты работы исполнительной власти будут официально представлены на ближайшем заседании й сессии Парламента.

«Предварительно я хочу сказать, что все параметры республиканского бюджета выполнены. Все, что мы планировали, полностью обеспечено. Социальные обязательства государства в запланированной части – заработная плата, пенсионное обеспечение – также выполнены», – сообщил председатель комитета.

Также депутаты проанализировали деятельность шести внебюджетных фондов страны. Плановые показатели были выполнены практически всеми фондами, за исключением Дорожного. Социальные обязательства фондов также обеспечены в тех объемах, которые закладывались и утверждались изначально.

Особое внимание Беслан Халваш обратил на неуклонный рост собственных доходов, назвав установившуюся динамику очень хорошей и положительной. Он отметил, что за этими показателями стоит тяжелый труд руководителей и сотрудников фискальных служб.

Для сохранения набранных темпов законодатели планируют оказать ведомствам нормативную поддержку.

«Я думаю, что мы, как законодатели, будем периодически обеспечивать законодательное сопровождение в плане совершенствования налогового администрирования. Это необходимо для того, чтобы собираемость налогов росла, а тенденция к увеличению доходной части нашего бюджета не прекращалась и двигалась вперед», – сказал Беслан Халваш.

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В Абхазии начинают осуществляться практические шаги по цифровизации системы госуправления заявил председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш в пресс-центре Абхазского телевидения.

По его словам, в соответствии с задачами по цифровизации, обозначенными президентом, при принятии республиканского бюджета в его расходную часть были заложены средства на внедрение в стране современных цифровых систем.

«На днях будет введен в эксплуатацию государственный Центр обработки данных. На этом завершается этап ведомственной целевой программы, которая в течение трех лет позволила создать мощную техническую площадку. На ней будут размещаться программные продукты и оборудование многих государственных учреждений и центральных органов госуправления», – сообщил Халваш.

Депутат отметил, что Министерство по налогам и сборам Абхазии заключило соглашение с коллегами из Федеральной налоговой службы России.

«Российская сторона осуществляет здесь у нас программу по внедрению контрольно-кассовой техники. Все сопутствующие программные продукты и технические средства будут размещаться на базе созданного государственного ЦОДа. Данное оборудование уже установлено, на очереди техническое оснащение других государственных учреждений», – сказал Халваш.

В ближайшее время также будет введена система электронного документооборота, функционирование которой обеспечит ранее внедренная система электронно-цифровой подписи.

«В ближайшее время мы планируем приступить к разработке закона о порядке оказания государственных и муниципальных услуг. Напомню, что президентом поставлена задача по открытию многофункциональных центров и созданию соответствующих приложений для оказания госуслуг населению. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы, и сегодня переходим в практическую плоскость исполнения всех намеченных планов», – подчеркнул депутат.

Глава профильного комитета выразил уверенность, что в бюджете на 2027 год также будут предусмотрены необходимые средства для автоматизации работы фискальных служб и сферы оказания государственных услуг гражданам.

В Государственном таможенном комитете также проводятся мероприятия, которые позволят повысить эффективность таможенного администрирования.

Положительные изменения фиксируются и в банковском секторе. Как отметил Беслан Халваш, уже запущены мобильные приложения, позволяющие осуществлять переводы средств, аналогичные российским системам банковских переводов.

«Эта ситуация находится под строгим контролем президента, Парламента и Правительства. Работа в данном направлении будет наращиваться. Моё главное пожелание – ускорить темпы внедрения цифровых систем», – сказал Беслан Халваш.

Об этом сообщает Апсныпресс.