 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЕСЛАН ХАЛВАШ: БЮДЖЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ЗА 2025 ГОД ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Новости Пятница, 05 июня 2026 14:12
Оцените материал
(0 голосов)
БЕСЛАН ХАЛВАШ: БЮДЖЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ЗА 2025 ГОД ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Бюджетные параметры и социальные обязательства государства за 2025 год выполнены в полном объеме, а собственные доходы демонстрируют уверенный рост. Об этом заявил председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халвашв пресс-центре Абхазского телевидения.

В настоящее время профильный комитет завершает рассмотрение итогов выполнения республиканского бюджета за прошедший год. По словам Халваша, результаты работы исполнительной власти будут официально представлены на ближайшем заседании й сессии Парламента.

«Предварительно я хочу сказать, что все параметры республиканского бюджета выполнены. Все, что мы планировали, полностью обеспечено. Социальные обязательства государства в запланированной части – заработная плата, пенсионное обеспечение – также выполнены», – сообщил председатель комитета.

Также депутаты проанализировали деятельность шести внебюджетных фондов страны. Плановые показатели были выполнены практически всеми фондами, за исключением Дорожного. Социальные обязательства фондов также обеспечены в тех объемах, которые закладывались и утверждались изначально.

Особое внимание Беслан Халваш обратил на неуклонный рост собственных доходов, назвав установившуюся динамику очень хорошей и положительной. Он отметил, что за этими показателями стоит тяжелый труд руководителей и сотрудников фискальных служб.

Для сохранения набранных темпов законодатели планируют оказать ведомствам нормативную поддержку.

«Я думаю, что мы, как законодатели, будем периодически обеспечивать законодательное сопровождение в плане совершенствования налогового администрирования. Это необходимо для того, чтобы собираемость налогов росла, а тенденция к увеличению доходной части нашего бюджета не прекращалась и двигалась вперед», – сказал Беслан Халваш.

***

В Абхазии начинают осуществляться практические шаги по цифровизации системы госуправления заявил председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш в пресс-центре Абхазского телевидения.

По его словам, в соответствии с задачами по цифровизации, обозначенными президентом, при принятии республиканского бюджета в его расходную часть были заложены средства на внедрение в стране современных цифровых систем.

«На днях будет введен в эксплуатацию государственный Центр обработки данных. На этом завершается этап ведомственной целевой программы, которая в течение трех лет позволила создать мощную техническую площадку. На ней будут размещаться программные продукты и оборудование многих государственных учреждений и центральных органов госуправления», – сообщил Халваш.

Депутат отметил, что Министерство по налогам и сборам Абхазии заключило соглашение с коллегами из Федеральной налоговой службы России.

«Российская сторона осуществляет здесь у нас программу по внедрению контрольно-кассовой техники. Все сопутствующие программные продукты и технические средства будут размещаться на базе созданного государственного ЦОДа. Данное оборудование уже установлено, на очереди техническое оснащение других государственных учреждений», – сказал Халваш.

В ближайшее время также будет введена система электронного документооборота, функционирование которой обеспечит ранее внедренная система электронно-цифровой подписи.

«В ближайшее время мы планируем приступить к разработке закона о порядке оказания государственных и муниципальных услуг. Напомню, что президентом поставлена задача по открытию многофункциональных центров и созданию соответствующих приложений для оказания госуслуг населению. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы, и сегодня переходим в практическую плоскость исполнения всех намеченных планов», – подчеркнул депутат.

Глава профильного комитета выразил уверенность, что в бюджете на 2027 год также будут предусмотрены необходимые средства для автоматизации работы фискальных служб и сферы оказания государственных услуг гражданам.

В Государственном таможенном комитете также проводятся мероприятия, которые позволят повысить эффективность таможенного администрирования.

Положительные изменения фиксируются и в банковском секторе. Как отметил Беслан Халваш, уже запущены мобильные приложения, позволяющие осуществлять переводы средств, аналогичные российским системам банковских переводов.

«Эта ситуация находится под строгим контролем президента, Парламента и Правительства. Работа в данном направлении будет наращиваться. Моё главное пожелание – ускорить темпы внедрения цифровых систем», – сказал Беслан Халваш.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2026 14:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ – 100 ДНЕЙ! НА НАБЕРЕЖНОЙ СУХУМА СТРОИТСЯ НОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.