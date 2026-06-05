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Абхазия Информ

ДО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ – 100 ДНЕЙ!

Новости Пятница, 05 июня 2026 14:09
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ДО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ – 100 ДНЕЙ!

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Стартовал официальный обратный отсчёт до Международного фестиваля молодёжи 2026. Уже через 100 дней тысячи молодых людей из разных стран соберутся вместе, чтобы обмениваться опытом, находить единомышленников и создавать новые проекты.

Если вы сегодня гуляли по Сухуму, то могли заметить первые баннеры Международного фестиваля молодёжи. Они уже появились в районе морского порта и Турбазы, а совсем скоро о МФМ будет говорить вся республика.

Международный фестиваль молодёжи пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года и объединит представителей более 30 стран мира, включая делегацию из Абхазии.

И самое главное – часть программы фестиваля впервые пройдёт в Абхазии.

Осталось 100 дней до события, которое объединит молодёжь со всего мира.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2026 14:11

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