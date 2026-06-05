В АБХАЗИИ РАЗВИВАЮТ ДОСТУПНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На рабочей встрече в Уфе, обсудили сотрудничество Абхазии и Башкортостана в сфере инклюзивного туризма. Руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава представила проекты по созданию доступной среды. Один из них касается пляжных территорий в двух городах республики.