В АБХАЗИИ РАЗВИВАЮТ ДОСТУПНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На рабочей встрече в Уфе, обсудили сотрудничество Абхазии и Башкортостана в сфере инклюзивного туризма. Руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава представила проекты по созданию доступной среды. Один из них касается пляжных территорий в двух городах республики.
Встреча уже принесла первые результаты: руководитель благотворительного фонда «Ломая барьеры» Алина Хабирова выразила желание привезти в Абхазию детей с ограниченными возможностями здоровья уже этим летом.
Стороны договорились продолжить обмен опытом и совместную работу в этом направлении.
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