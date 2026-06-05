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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ РАЗВИВАЮТ ДОСТУПНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Новости Пятница, 05 июня 2026 14:08
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В АБХАЗИИ РАЗВИВАЮТ ДОСТУПНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Сухум. 5 июня 2026 г. Абхазия-Информ. На рабочей встрече в Уфе, обсудили сотрудничество Абхазии и Башкортостана в сфере инклюзивного туризма. Руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава представила проекты по созданию доступной среды. Один из них касается пляжных территорий в двух городах республики.

Встреча уже принесла первые результаты: руководитель благотворительного фонда «Ломая барьеры» Алина Хабирова выразила желание привезти в Абхазию детей с ограниченными возможностями здоровья уже этим летом.

Стороны договорились продолжить обмен опытом и совместную работу в этом направлении.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 05 июня 2026 14:09

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